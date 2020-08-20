В Нижнем Тагиле под трамвай попала 87-летняя бабушка

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сегодня днем возле остановки «Мечта» под трамвай попала 87-летняя бабушка. Пенсионерка переходила трамвайные пути и, по ее словам не увидела движущийся на нее общественный транспорт.

- Предварительно установлено, что водитель трамвая (женщина 1997 года рождения), следуя по маршруту № 10, двигаясь со стороны улицы Чайковского в сторону улицы Зари у дома № 72 А по Ленинградскому проспекту допустила наезд на пешехода (женщину 1933 года рождения), - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В трамвае в этот момент находилось пять пассажиров. Никому из них медицинская помощь не потребовалась. Водителя проверили на алкоголь - тест показал отрицательный результат. Она рассказала сотрудникам Госавтоинспекции, что сигналила бабушке, но она не отреагировала на звуковые сигналы. Пенсионерку госпитализировали в больницу с закрытой черепно - мозговой травмой и сотрясением головного мозга.