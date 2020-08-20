Екатеринбуржец избил палкой пенсионеров после сделанного ему замечания

Парня искали несколько месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге под суд отправили 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в избиении супружеской пары – 60-летнего мужчины и 57-летней женщины. Это произошло в конце мая прошлого года на жд вокзале. Женщина сделала замечание хулигану, после чего развязался словесный конфликт.

Не выдержав, мужчина схватил деревянную палку и избил супругов, после чего сбежал. Пострадавшей паре пришлось обращаться в больницу и в полицию. Проведенная проверка показала, что женщине был нанесен легкий вред. Полицейские завели уголовное дело.

- Личность подозреваемого была установлена сотрудниками транспортной полиции по горячим следам, однако задержать его в кратчайшие сроки не представилось возможным: злоумышленник несколько месяцев тщательно скрывался, так как совершил рецидив преступления и боялся реального лишения свободы, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Но даже несмотря на это его все-таки обнаружили и поймали. Уголовное дело передано в суд.