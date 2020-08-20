На реконструкцию мемориала погибшим воинам в Нижнем Тагиле выделили 32 миллиона

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле идет реконструкция мемориального комплекса кладбища «Центральное», на территории которого установлен памятник погибшим от ран в госпиталях воинам во время Великой Отечественной войны. Работы по реставрации начались еще в конце июня – были демонтированы старые ограждения и тротуарная плитка, пилоны подготовлены под покраску.

- В настоящее время облицовка гранитом статуи практически завершена и ведется восстановление фигуры, - рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков. – В следующем году будет заменено ограждение всего мемориала с расширением его зоны, а также установлено новое освещение.

На реконструкцию мемориала из областного и городского бюджетов было выделено 32,6 миллионов рублей. Памятник был открыт в 1950 году на месте захоронения советских солдат и офицеров на кладбище «Центральное». А в 1985 году на его территории воздвигли композицию «Мать-Родина».