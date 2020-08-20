В Нижнем Тагиле 23 медика заразились COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии коронавируса в Нижнем Тагиле заболели 23 медика горбольницы №1 – врачи, медсестры и санитары. Одного спасти не удалось. Об этом во время пресс-конференции с журналистами рассказал главврач больницы Олег Николаев.

Личность погибшего медика не раскрывается, однако известно, что ее перевели в горбольницу из поликлиники №4 в мае. Чуть позже у нее обнаружили коронавирус и отправили на лечение в инфекционную больницу.

Все сотрудники горбольницы №1 каждые 10 дней сдавали тесты на COVID-19 и на антитела к нему. По словам главврача Николаева, на сегодняшний день иммунитет есть у 13% всех сотрудников.