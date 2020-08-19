На Урале женщина-инвалид добилась квартиры только через суд

Женщина страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на предоставление жилья во внеочередном порядке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском, что в Свердловской области, в прокуратуру обратилась местная жительница, инвалид 2 группы, которая рассказала, что ей не выдают квартиру. Все это время она живет с супругом в комнате общежития по договору коммерческого найма.

- Заявительница страдает тяжелой формой хронического заболевания. При этом она в собственности либо на праве социального найма жилого помещения не имеет, в связи с чем по закону имеет право на предоставление жилья во внеочередном порядке, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Постановлением администрации Полевского ГО женщина в 2016 году была признана малоимущей и принята на учет на получение квартиры. Однако до сих пор не переехала. В связи с чем прокурор обратился в суд и потребовал выдать ей квартиру, что и было сделано – женщина получила жилье площадью больше 30 «квадратов».