Торопился на автобус: в Екатеринбурге насмерть сбили пешехода

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В ночь с 18 на 19 августа в Екатеринбурге, в районе Краснолесья, произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. По предварительной информации, водитель «Лады Калины», проезжая перекресток Краснолесья – Мехренцева, сбил пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал дороги. Удар был таким сильным, что мужчина от полученных травм погиб на месте. Сейчас устанавливается его возраст.

- За рулем «Лады» сидел 32-летний мужчина, имеющий стаж 8 лет. Он рассказал, что двигался по среднему ряду на зеленый сигнал светофора, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Когда он проезжал перекресток, неожиданно слева вышел пешеход на «зебре», который направлялся в сторону автобусной остановки, где в это время стоял автобус №50.

Водитель экстренно затормозил, но это не помогло. Причина аварии будет установлена в ходе расследования. Госавтоинспекция еще раз обращается к водителям и пешеходам с требованием неукоснительно соблюдать ПДД.