В Нижнем Тагиле семейную пару отправили в колонию за мошенничество с квартирами

Суд отправил супругов отбывать наказание в исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила сегодня вынес приговор главе компании-застройщика ООО «Ист-сервис» и его супруге. Александра Ножкина и его жену Ларису признали виновными в причинение имущественного ущерба собственнику имущества и в мошенничестве с использованием своего служебного положения. По данным прокуратуры в 2013 году семейная пара получила полномочия застройщика многоквартирного жилого дома по улице Удовенко.

- Подсудимые, будучи руководителями ООО «Ист-сервис», обладая правами и обязанностями застройщика по строительству многоквартирного дома, имея обязанность по предоставлению гражданам в собственность квартир в указанном доме, решили похитить имущество граждан путем приобретения права на чужое имущество, а именно - права на получение объекта недвижимости, - рассказали в ведомстве.

Чтобы совершить задуманное супруги создали новый проект жилого дома, застройщиками которого являлись. По их эскизу в доме увеличилось число квартир за счет уменьшения их площади. Когда в 2017 году дом был сдан, оказалось, что в результате изменения проекта некоторые квартиры, проданные по договорам долевого участия, частично изменились. В одном случае изменилась этажность и площадь, в другом случае жилые помещения оказались раздроблены.

Также супруги подыскали покупателей и заключили с ними новые договоры купли-продажи на квартиры уже ранее проданные дольщикам. В итоге семейная пара застройщиков похитила имущество на общую сумму свыше 6,7 миллионов рублей. От действий мошенников пострадали четыре жителя Нижнего Тагила.

Суд отправил Александра и Ларису Ножкиных отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Главе компании - завтройщика предстоит провести там 3 года 8 месяцев. А его жене на два месяца меньше.