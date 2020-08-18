Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге будет стоить 10 миллиардов

Во дворце водных видов спорта разместят три бассейна. Фото: Archinform

Дворец водных видов спорта, который появится рядом с выставочным центром «Екатеринбург Экспо» к 2023 году, обойдется в 9 миллиардов 999 миллионов рублей. Примерная стоимость спортивного объекта указана на сайте подрядчика – компании «Атомстройкомплекс». Генеральным подрядчиком строительства спортивных объектов к всемирной студенческой Олимпиаде выступает АЛ «Синара-Девелопмент».

Контракт между генеральным подрядчиком и подрядчиком заключен 18 августа 2020 года. Строительные работы должны начаться сразу после подписания документов. Завершат строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге до конца 2021 года.

В стоимость работ включена прибыль подрядчика, а также уплата всех налогов и сборов, а также прочих расходов.