Свердловский Роспортебнадзор: маски в школах мешают усваивать знания

В новом учебном году детей в школах будут распределять потоками, чтобы те не пересекались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во всю идет подготовка к новому учебному году. Дети пойдут в школу 1 сентября, как и положено. Из-за пандемии коронавируса усилили меры санитарной безопасности, но по словам, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Натальи Моисеевой, школьников не будут заставлять носить маски.

- Когда у вас в классе собирается 25-30 учеников, учителю в маске работать тяжело, а ребенку тем более. Ребенок подвижен, это его обычное физиологическое состояние – когда он на переменах бегает, прыгает, играет. И пока речи о том, чтобы дети носили маски, не идет. Это затрудняет дыхание, а дыхание обеспечивает кислородом наш организм, в том числе, головной мозг. Для ребенка сидение в маске 6-8 часов не будет способствовать тому, что он усвоит учебную программу. Если говорить о детях, то речи о масках не идет, - заключила она.

В новом учебном году детей в школах будут распределять потоками, чтобы те не пересекались. Также в зданиях установили бесконтактные термометры, антисептики и рециркуляторы воздуха.