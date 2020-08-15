Башня на улице Блюхера с помощью подсветки поздравила Екатеринбург с Днем города

Подсветка будет работать 15 августа с 20.00 до 02.00. Фото: Ростелеком

Башня связи на улице Блюхера, 7, высота которой 100 метров, тоже не удержалась и поздравила Екатеринбург с Днем города. Накануне вечером ее украсили праздничной подсветкой.

- Высотка присоединилась к празднованиям 297-летия города и передала свое сообщение Екатеринбургу и его жителям, - уточняют в «Ростелекоме». - Огромное световое поздравление, транслируемое на вышку, можно будет увидеть весь вечер 15 августа с 20.00 до 02.00. Хороший вариант для того, чтобы запилить праздничное сэлфи.

Сама башня принадлежит «Ростелекому». Она сделана из железа и монолитного бетона. Через нее ведется радиовещание.