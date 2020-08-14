Не пустили без масок: в Екатеринбурге супруги устроили потасовку с охраной ТЦ «Фан-Фан»

Охранники удерживают мужа посетительницы Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге продолжает действовать режим особой готовности из-за угрозы распространения коронавируса и многие организации не пускают внутрь помещений горожан без масок. На этом фоне вчера в ТЦ «Фан-Фан» у одной из посетительниц с сотрудниками охраны разгорелся конфликт. Охранники не хотели пускать женщину без маски в здание. Из-за начавшейся потасовки екатеринбурженка позвала на помощь своего супруга. Но это не помогло найти посетительнице и охранникам компромисс.

На видео, опубликованном в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» видно, как охранники держат мужчину - супруга посетительницы и ругаются с ним. Далее идут кадры, на которых женщина рассказывает про сам конфликт.

- Я шла на тренировку в «Фан-Фан». Данный человек меня толкнул. После чего я вызвала полицию и позвонила мужу. Потому что они мне втюхивали маску за 20 рублей, а я хотела купить ее в аптеке, - рассказывает посетительница на видео. - У меня в голове не укладывается этот беспредел. Толкнуть меня на входе и потом это отрицать. Удерживать моего мужа втроем.

На мужчину охранники торгового центра надели наручники. Полиция, приехав на место потасовки забрала в дежурную часть всех участников инцидента.

- На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые доставили участников инцидента в дежурную часть. По результатам разбирательства посетители ТЦ были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу.

Позже супруги пришли в полицию вновь. Они написали заявление на охрану торгового центра. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

В ТЦ «Фан-Фан» обещали прокомментировать ситуацию позднее.