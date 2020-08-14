Управляющим Свердловским отделением Сбербанка стал Владислав Шиленко

Фото: Тюменский государственный университет

Управляющим Свердловским отделением Сбербанка назначен Владислав Шиленко, который ранее возглавлял подразделение в Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе самого банка.

- За время работы Владислав показал высокие результаты. Уверен, что его лидерские качества, опыт и экспертиза будут полезны для развития Свердловского отделения и приведут коллектив к новым вершинам, - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Свердловское отделение входит в структуру Уральского Сбербанка. Сеть включает в себя 383 филиала банка, расположенных в Екатеринбурге и на территории Среднего Урала.

СПРАВКА «КП»

Владислав Шиленко в 1998 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2012 году – национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики по специализации «МВА – Стратегический менеджмент», в 2013 году – Лондонскую бизнес-школу.

В Сбербанке Владислав Шиленко работает с 1998 года, за это время он прошел путь от ревизора до управляющего Западно-Сибирским отделением, которое возглавил в мае 2019 года. До этого с мая 2014 года занимал должность заместителя Председателя Западно-Сибирского банка – управляющего Тюменским отделением Сбербанка.