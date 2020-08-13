УФАС оштрафовало Свердловскую станцию переливания крови на 2,4 миллиона

Станция три года продавала иммуноглобулин против клещевого энцефалита только компании, с которой заключила договор Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области антимонопольная служба оштрафовала областную станцию переливания крови на 2,4 миллиона за антиконкурентное соглашение с компанией «Альфа фарм». По данным ведомства, между организациями было заключено устное соглашение, согласно которому станция продавала иммуноглобулин против клещевого энцефалита только компании, с которой заключила договор.

- Областная станция переливания крови на протяжении 2015-2018 годов продавала иммуноглобулин только ООО «Альфа Фарм», при этом представляя обществу скидку в размере 30% и отказывая иным обращающимся за иммуноглобулином хозяйствующим субъектам, перенаправляя их к ООО «Альфа Фарм», - рассказали в пресс-службе УФАС.

Помимо самой станции был оштрафован и главный врач. Как отметили в ведомстве, постановление в отношении ООО «Альфа Фарм» сейчас находится в стадии обжалования, при этом директор общества уже уплатил назначенный ему штраф в 15 тысяч рублей.

Всего с начала 2020 года региональным УФАС были возбуждены четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства. Их количество, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 43%. При этом почти вдвое выросло количество административных дел, касающихся заключения ограничивающего конкуренцию соглашений. По данным свердловского УФАС, наиболее картелизированные сферы экономики региона - медицина и дорожное хозяйство.