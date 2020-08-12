«Был чем-то встревожен»: в Екатеринбурге почти две недели назад пропал 24-летний молодой человек

Фото: предоставлено родственниками Александра Соломеина

Екатеринбуржец Александр Соломеин ушел из дома на Уральской 31 июля. На следующий день его телефон стал недоступен. Уже почти две недели о его местонахождении ничего не известно. С просьбой помочь в поисках в редакцию «КП-Екатеринбург» обратился дядя молодого человека - Валерий Наумов.

- Дома проблем с родственниками не было, но в последнее время он был чем- то встревожен. Как говорит его мама, видно было, что у него какие-то проблемы, - рассказал родственник Александра Соломеина.

Дядя Александра Соломеина отметил, что у молодого человека есть особая примета - татуировки на предплечье на обеих руках. Родственники обратились с заявлением в полицию.

- Заявление поступило в отдел полиции номер 3. Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий по розыску пропавшего, - подтвердили в полиции.

Если вы знаете, где может находиться молодой человек, сообщите в полицию: 356-42-03 и 02. Либо дяде Александра Соломеина по телефону +7 952 133 77 83.