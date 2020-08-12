В Кольцово перехватили партию военной экипировки, которую хотели вывезти в США и Европу

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенники аэропорта Кольцово перехватили 160 килограммов военной экипировки, которую пытались незаконно вывезти в США, Испанию, Латвию и Китай под видом мотоциклетных шлемов и «защиты от собак».

В восьми посылках на самом деле находились десятки армейских шлемов, бронежилетов, противогазов и другой экипировки, а также коллиматорных прицелов.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- В качестве отправителя грузов было указано вымышленное лицо, - уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления. – В результате совместных с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области оперативно-розыскных мероприятий была выявлена организованная группа лиц, совершившая попытку пересылки военной экипировки.

В августе силовики нагрянули на «базу» отправителей. Она находилась в гараже. Там же обнаружили готовые к отправке посылки, а также стеллажи с большим количеством элементов военной экипировки, макетами автоматов Калашникова и ручного пулемета Калашникова. Кроме того, силовики нашли там же «наличку».

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На всех подозреваемых завели шесть уголовных дел за контрабанду. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.