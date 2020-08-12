На Урале за 90 миллионов отремонтируют трассу в районе Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дорожники планируют отремонтировать в 2021 году еще один участок Серовского тракта - км 134+000 – км 136+000, в районе Нижнего Тагила. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, за работы готовы заплатить 90,4 миллиона рублей.

Работы должны начаться 1 июня 2021 года, а закончиться – 25 сентября того же года.

Не так давно мы рассказывали, что на трассе «Пермь – Екатеринбург», на участке км 282-340, дорожники снова вводят реверсивное движение. Работы по ремонту моста пройдут в два этапа. С 11 по 14 августа будет закрыта полоса в направлении Перми, с 17 по 21 августа – полоса в сторону Екатеринбурга. Машины будут пропускать в одностороннем порядке, для регулировки на участке уже установили знаки и светофор.

А еще раньше срока удалось сдать трассу Р-354 «Екатеринбург – Шадринск – Курган».