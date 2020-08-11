Детей отправляют домой: в лагере «Таватуй» досрочно закончили смену

Фото: dm-centre.ru

В загородном центре «Таватуй» досрочно заканчивают смену. Детей начнут отправлять домой уже завтра утром. Информация об этом появилась на сайте Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», который организует лагерные смены. Там указано, что досрочно вывозить ребят пришлось из-за отключения газа в поселке Таватуй.

- Прекращена его подача в Загородный образовательный центр «Таватуй» по независящим от нас причинам. В связи с этим нами принято решение о досрочном завершении образовательной смены, которая сейчас идет в образовательном центре. Надеемся на ваше понимание, ведь безопасность и здоровье детей – это наш приоритет, - рассказала директор Фонда «Золотое сечение» Инна Денюш.

Дети должны были провести в лагере еще неделю. Всем родителям, заплатившим за отдых детей, обещают вернуть деньги после перерасчета. Кроме того на сайте фонда сообщается, что все участники смены, закончившейся досрочно, до конца года будут приглашены для окончания обучения по начатым интенсивным курсам, либо они смогут принять участие в запланированных далее сменах фонда.