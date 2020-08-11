Гардеробщики екатеринбургского цирка добились зарплаты после увольнения

Работники цирка добивались выплаты зарплаты с конца прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пять бывших сотрудников Екатеринбургского цирка обратились в суд с иском о признании отношений трудовыми и восстановлении на работе. Кроме того работники требовали взыскания заработка за вынужденный прогул и заключении бессрочного трудового договора с повременной оплатой труда.

- Истцы указали, что 20 октября 2019 года филиал ФКП «Росцирк» «Екатеринбургский государственный цирк» заключил с ними договор на оказание услуг гардеробного обслуживания, но не срочный трудовой договор, а гражданско-правового характера, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Согласно условиям договора, сотрудники нанимались на период гастролей номера ФКП «Росцирк» «Идиллия с морскими львами». Всего гардеробщики должны были отработать на 18 представлениях.

В ведомстве рассказали, что за работу на каждом представлении мужчины должны были получить по 850 рублей. При этом в одном из пунктов договора было отмечено, что документ не влечет возникновения между сторонами трудовых отношений. Согласно условиям, сотрудники гардероба нанимались до 1 декабря, но договор с ними был досрочно расторгнут 14 ноября.

Ответчик в суде пояснил, что в период отсутствия концертной программы в услугах гардероба цирк не нуждается, а концертная программа утверждается на определенный период с непредсказуемой периодичностью. Прокурор не поддержала требование гардеробщиков о восстановлении их на работе. Однако деньги они все же получат.

Все сотрудники, обратившие в суд, получат по 8 797 рублей (средний заработок за время вынужденного прогула), по 2 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда и по 6 тысяч рублей - компенсации расходов на представителя.