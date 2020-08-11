Большинство екатеринбургских школ начнут учебный год с пятидневки

Ученики начальной школы начнут учебный год с пятидневки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всем учебным заведениям столицы Урала порекомендовали отказаться от шестидневки. Об этом рассказала глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева порталу E1.RU. По ее словам, некоторые школы, перейдя на пятидневку, возможно, продолжат использовать возможности дистанционного обучения.

- Мы рекомендовали организациям по возможности перейти на пятидневку. Особенно в начальной школе. В том числе используя дистанционные технологии. Со старшими классами сложнее, особенно с теми, кто сдает экзамены. Поэтому в тех школах, где по СанПиН можно провести пятидневку, и будут учиться так, - рассказала Екатерина Сибирцева.

Также глава департамента образования отметила, что в одиннадцатых классах шестидневка наверняка будет сохранена. Напомним, что свердловские школьники начнут учебный год без масок, но с соцдистанцией.