Без справки об отсутствии коронавируса на руках, нужно будет в обязательном порядке сдать тест Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня приезжающим в Свердловскую область из-за границы нужно будет подтвердить отсутствие COVID-19. Для этого нужно будет иметь при себе медицинскую справку. Соответствующий указ подписал Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Если медицинского документа об отсутствии коронавируса нет, его нужно будет получить в течение трех дней после прибытия в регион. При этом до получения отрицательного результата необходимо будет соблюдать самоизоляцию.

Напомним, что сегодня исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов ввел некоторые послабления в режим повышенной готовности, действующий на территории Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса. Так, например, с сегодняшнего дня разрешена работа детских площадок и аттракционов на улице, с 10 до 30% увеличено число допустимых посетителей на массовых мероприятиях, а в фитнес-клубах теперь могут заниматься группы до 20 человек.