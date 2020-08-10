Привлекли интерпол: екатеринбуржец, убивший жену 14 лет назад, объявлен в розыск

Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области следователи объявили в международный розыск екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве, которое он совершил 14 лет назад. По данным ведомства в 2006 году мужчина приревновав свою жену, поссорился с ней и решил ее убить. Чтобы совершить задуманное обвиняемый вывез женщину в безлюдное место в Новолялинском городском округе, в район заброшенной деревни, где позднее ее нашли уже мертвой.

Обвинение в убийстве жены 66-летнему Смоленцеву Юрию Семеновичу предъявили заочно. Мужчине за совершенное преступление грозит до 15 лет лишения свободы. У следователей есть информация, что обвиняемый может находится за границей.

- В розыске подозреваемого принимают участие, в том числе, сотрудники полиции из филиала Интерпола ГУ МВД по Свердловской области. В настоящее время решается вопрос об издании в отношении Смоленцева международного уведомления о розыске с целью ареста и выдачи «с красным углом» (RED NOTICE), - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Следователи просят тех, кто владеет информацией о местонахождении обвиняемого или об обстоятельствах совершённого убийства обратиться в Верхотурский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области по телефонам: 8-343-89-22-728, 8-950-205-67-42, или по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.