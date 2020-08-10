Из парка Маяковского украли двухметровую скульптуру из металла

Организаторы отмечают, что это не первая кража скульптур, созданных на фестивале. Десять лет назад воры унесли Чебурашку из огнетушителей и сдали его на металлолом. Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Лом"
В парке Маяковского ЧП – украдена металлическая скульптура «Я тебя слышу», которую сделали к фестивалю «Лом».
- Днем 8 августа злоумышленникам удалось вынести за пределы парка двухметровую металлическую скульптуру, напоминающую огромный стетоскоп, и скрыться, - сообщили организаторы фестиваля.
В полиции сообщили, что уже зарегистрировали сообщение и разыскивают похитителей.
- Заявление поступило в отдел полиции № 7. По данному факту служба участковых уполномоченных проводит проверку, - сообщили в полиции.
Отмечается, что скульптуру создала художница из Петрозаводска, член Международной Ассоциации Изобразительных Искусств Александра Гордеева.