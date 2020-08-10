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Из парка Маяковского украли двухметровую скульптуру из металла

Она должна была стать одним из экспонатов фестиваля «Лом»
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Организаторы отмечают, что это не первая кража скульптур, созданных на фестивале. Десять лет назад воры унесли Чебурашку из огнетушителей и сдали его на металлолом. Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Лом"

Организаторы отмечают, что это не первая кража скульптур, созданных на фестивале. Десять лет назад воры унесли Чебурашку из огнетушителей и сдали его на металлолом. Фото: предоставлено организаторами фестиваля "Лом"

В парке Маяковского ЧП – украдена металлическая скульптура «Я тебя слышу», которую сделали к фестивалю «Лом».

- Днем 8 августа злоумышленникам удалось вынести за пределы парка двухметровую металлическую скульптуру, напоминающую огромный стетоскоп, и скрыться, - сообщили организаторы фестиваля.

В полиции сообщили, что уже зарегистрировали сообщение и разыскивают похитителей.

- Заявление поступило в отдел полиции № 7. По данному факту служба участковых уполномоченных проводит проверку, - сообщили в полиции.

Отмечается, что скульптуру создала художница из Петрозаводска, член Международной Ассоциации Изобразительных Искусств Александра Гордеева.

ЧП