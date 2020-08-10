На трассе «Пермь – Екатеринбург» снова вводят реверсивное движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе «Пермь – Екатеринбург», на участке км 282-340, дорожники снова вводят реверсивное движение. Работы по ремонту моста пройдут в два этапа. С 11 по 14 августа будет закрыта полоса в направлении Перми, с 17 по 21 августа – полоса в сторону Екатеринбурга. Машины будут пропускать в одностороннем порядке, для регулировки на участке уже установили знаки и светофор.

- Кроме того, на км 331+232 продолжается капитальный ремонт путепровода, - добавили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – Движение в направлении Екатеринбурга до 17 августа осуществляется по одной полосе.

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за новыми знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД. А также заранее планировать свой маршрут.