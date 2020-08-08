Свердловская полиция предупредила о мошенниках-монстрах

На удочку мошенников попадаются не только пенсионеры. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Свердловская полиция в очередной раз попросила уральцев опасаться телефонных мошенников. Для этого силовики разработали специальные памятки, описав основные действия мошенников в виде картинок с монстрами.

К сожалению, проблема различного вида мошенничеств в том числе с использованием интернета и онлайн-технологий в Свердловской области очень актуальна.

Полиция указала различные способы, по которым звонят мошенники. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Рекомендую каждому без исключения человеку, как говориться, от мала до велика, внимательно их изучить и в обязательном порядке передать с этой же целью своим родным, близким и друзьям, - рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. - Поверьте, от современных способов обмана не застрахован практически никто!

Полковник Горелых порекомендовал разместить эти картинки в виде листовок на подъездах домов, на стендах для объявлений в коллективных садах и в других общедоступных местах.

Силовики просят повесить эти картинки на видных местах. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Аферисты придумывают разные ухищрения. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В ГУ МВД рекомендуют не выполнять просьбы людей, которые звонят с неизвестных номеров телефона. Это поможет не лишиться своих сбережений. Для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всегда доступен круглосуточный «телефон доверия» ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.