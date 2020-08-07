На Сортировке в Екатеринбурге произошла массовая драка

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Минувшим вечером, 6 августа после 21:00, в Екатеринбурге, в районе Новой Сортировки снова произошла массовая драка на улице Пехотинцев, 9. Как рассказали местные жители, все это произошло прямо на детской площадке. «Там гуляют маленькие дети и видят происходящее», - написали подписчики в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Очевидцы обратились в полицию. Там «Комсомолке» информацию подтвердили.

- В указанное место незамедлительно прибыли наряды полиции и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов пресекли назревающий конфликт. В дежурную часть для разбирательств были доставлены четыре человека. В ходе инцидента никто не пострадал. По данному факту полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.