В Нижнем Тагиле возвращаются к нормальной жизни детские сады Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возвращаются к жизни детские сады – с 10 августа они начинают работать в штатном режиме, но пока что только с 50% загрузкой. Соответствующее постановление за подписью мэра Владислава Пинаева опубликовано на официальном портале администрации города.

В постановлении отмечается, что приоритет будут отдавать тем детям, чьи родители уже начали работать. Во время работы должны быть соблюдены все требования Роспотребнадзора: дезинфекция и проветривание помещений, мытье и обработка рук, а также маски и перчатки на сотрудниках.

Кроме того, с 10 августа снова открываются спорткомплексы – как открытого, так и закрытого типа, в том числе и бассейны. В Нижнем Тагиле также теперь можно проводить спектакли, концерты и праздники на открытом воздухе, но с вместимостью площадки не больше 50%. А еще открываются музеи и библиотеки.