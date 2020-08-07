От коронавируса умерли еще восемь уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще восемь смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии их 315. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 180 новых случаев заражения, больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+112).

Общее число зафиксированных заболевших в регионе – 21905.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 111 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 231. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: уральские медики сумели вылечить 18314 человек. Только за сутки выписали 90 пациентов.

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