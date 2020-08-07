Решили покататься, пока отец не видит: в Екатеринбурге иномарка сбила двух подростков на скутере

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером в Екатеринбурге, на улице Братская, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два подростка. Они катались на скутере, и при выезде из двора столкнулись с иномаркой Toyota. От удара детей отбросило на припаркованный рядом автомобиль.

В результате, пострадали 13-летний водитель скутера, которого срочно госпитализировали с многочисленными ушибами в больницу, и 11-летний пассажир. Его с переломом ключицы справа отвезли в ДМБ №9.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем скутера подросток сидел без шлема и без прав. С его слов, он без разрешения родителей взял скутер отца, чтобы покататься с другом, пока родителей не было дома, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Автомобилем Toyota управлял 41-летний мужчина, имеющий стаж вождения 21 год.

Обстоятельства аварии будут установлены в ходе дознания. Материалы направлены в ПДН ОП №12 УМВД по Екатеринбургу для привлечения родителей подростков к ответственности. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что садиться за руль скутера можно только с 16 лет, и только имея водительские права категории «М».

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