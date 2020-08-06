В Екатеринбурге до конца года установят еще 50 камер видеофиксации нарушений

Концепцию размещения камер видеофиксации нарушений разработали на четыре года вперед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в этом году планируют установить еще 50 камер видеофиксации нарушений ПДД. Камеры появятся на Тюменском, Челябинском, Режевском, Московском и Серовском трактах. Они будут фиксировать превышения скорости, а также ловить нарушителей, проезжающих на красный сигнал светофора и переезжающих стоп-линию.

По всей Свердловской области до конца этого года установят 127 камер. Их также планируют разместить до конца года. Концепцию размещения камер видеофиксации нарушений разработали на четыре года вперед.

- В период с 2020 по 2024 годы появятся 326 новых рубежей (стационарных камер фиксации нарушений. – Прим. Ред.). Из них 141 – в Екатеринбурге, — рассказал начальник областного центра автоматической фиксации нарушений Дмитрий Кузнецов.

Отметим, что камеры видеофиксации нарушений устанавлявают для того, чтобы снизить количество ДТП.