2020-08-05T10:40:54+03:00
Общество

В свердловской больнице открылся новый диализный зал

В нем установлены четыре аппарата для помощи тем, кто страдает хронической почечной недостаточностью
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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В Алапаевской горбольницы, что в Свердловской области, открылся новый диализный зал для оказания комплексной неотложной помощи пациентам, страдающим острой и хронической почечной недостаточностью. В зале установлено четыре аппарата, два из которых закуплены на средства регионального Минздрава. А еще два – за спонсора.

По словам главврача Алапаевской горбольницы Алексея Красилова, с каждым годом пациентов, которые нуждаются в диализе, становится все больше.

- Данную процедуру пациент получает три раза в неделю, ее продолжительность – четыре часа, по факту получается, что человек проводит треть своей жизни в больнице, - рассказал он. – Поэтому для нас важно обеспечить для пациентов близкую к дому, комфортную и профессиональную медпомощь.

В ближайших планах у больницы – закупка дополнительного оборудования и переход на круглосуточный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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