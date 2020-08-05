В свердловской больнице открылся новый диализный зал
В Алапаевской горбольницы, что в Свердловской области, открылся новый диализный зал для оказания комплексной неотложной помощи пациентам, страдающим острой и хронической почечной недостаточностью. В зале установлено четыре аппарата, два из которых закуплены на средства регионального Минздрава. А еще два – за спонсора.
По словам главврача Алапаевской горбольницы Алексея Красилова, с каждым годом пациентов, которые нуждаются в диализе, становится все больше.
- Данную процедуру пациент получает три раза в неделю, ее продолжительность – четыре часа, по факту получается, что человек проводит треть своей жизни в больнице, - рассказал он. – Поэтому для нас важно обеспечить для пациентов близкую к дому, комфортную и профессиональную медпомощь.
В ближайших планах у больницы – закупка дополнительного оборудования и переход на круглосуточный режим работы.
ИСТОЧНИК KP.RU