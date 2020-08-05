2020-08-05T10:16:46+03:00
Происшествия

На Урале женщину, зарезавшую своего мужа, отправили в тюрьму на восемь лет

Супруги выпили и сильно повздорили
Мария Трапезникова
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Женщина набросилась с ножом на своего супругаЖенщина набросилась с ножом на своего супругаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в убийстве мужа. Это произошло 22 января – супруги распивали алкоголь и сильно поссорились. Женщина вспылила, схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь.

- Мотивом преступления явилась личная неприязнь, поскольку установлено, что супруги часто злоупотребляли спиртными напитками, в состоянии опьянения между ними происходили конфликты, и в указанный вечер между ними вновь вспыхнула ссора, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина получил колото-резаные ранения грудной клетки с повреждением сердца и левого легкого. От осложнений он умер в ЦГБ Кировграда. В итоге, суд назначил женщине 8 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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