На Урале женщину, зарезавшую своего мужа, отправили в тюрьму на восемь лет

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:16:46+03:00

Женщина набросилась с ножом на своего супруга Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кировграде, что в Свердловской области, под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в убийстве мужа. Это произошло 22 января – супруги распивали алкоголь и сильно поссорились. Женщина вспылила, схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь.

- Мотивом преступления явилась личная неприязнь, поскольку установлено, что супруги часто злоупотребляли спиртными напитками, в состоянии опьянения между ними происходили конфликты, и в указанный вечер между ними вновь вспыхнула ссора, - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина получил колото-резаные ранения грудной клетки с повреждением сердца и левого легкого. От осложнений он умер в ЦГБ Кировграда. В итоге, суд назначил женщине 8 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU