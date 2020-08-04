В Екатеринбурге пенсионер на иномарке сбил на пешеходном переходе дедушку с внуком
В Екатеринбурге 84-летний водитель Nissan Mistral сегодня днем, поворачивая налево на перекресте возле дома на Вилонова, 7, не заметил переходящих дорогу пешеходов. Мужчина, находящийся за рулем иномарки, наехал на дедушку и внука, которые переходили на другую сторону улицы на зеленый сигнал светофора.
- На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
Восьмилетний мальчик и его 69-летний дедушка обратились в больницу самостоятельно. В МБУ ЦГБ № 7 ребенку диагностировали перелом левой большеберцовой кисти, а пожилому мужчине ушибы различной степени тяжести.
Как позже рассказала сотрудникам госавтоинспекции мама ребенка ее отец с внуком возвращались с секции «Дзюдо», когда на них на пешеходном переходе внезапно наехал автомобиль. В ГИБДД установили, что стаж управления автомобилем водителя Nissan составляет 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU