2020-08-04T20:15:41+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пенсионер на иномарке сбил на пешеходном переходе дедушку с внуком

Пешеходы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге 84-летний водитель Nissan Mistral сегодня днем, поворачивая налево на перекресте возле дома на Вилонова, 7, не заметил переходящих дорогу пешеходов. Мужчина, находящийся за рулем иномарки, наехал на дедушку и внука, которые переходили на другую сторону улицы на зеленый сигнал светофора.

- На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Восьмилетний мальчик и его 69-летний дедушка обратились в больницу самостоятельно. В МБУ ЦГБ № 7 ребенку диагностировали перелом левой большеберцовой кисти, а пожилому мужчине ушибы различной степени тяжести.

Как позже рассказала сотрудникам госавтоинспекции мама ребенка ее отец с внуком возвращались с секции «Дзюдо», когда на них на пешеходном переходе внезапно наехал автомобиль. В ГИБДД установили, что стаж управления автомобилем водителя Nissan составляет 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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