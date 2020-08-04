2020-08-04T14:24:31+03:00
Общество

Уральские таможенники перехватили фуру с поддельными кроссовками, которые пытались провезти из Казахстана

На обуви не было маркировки
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Уральские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ перехватили фуру с партией поддельной обуви. Нелегальный груз, согласно сопроводительным документам, везли из Петропавловска (Республика Казахстан) в Екатеринбург. На упаковках 2226 пар обуви отсутствовали специальные средства идентификации, что является нарушением российского законодательства.

- Сейчас в отношении перевозчика возбуждено административное дело. Полторы тонны обуви уже переданы в территориальные органы Роспотребнадзора, а нарушителю таможенного законодательства грозит штраф до 300 тысяч, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

По данным замглавы управления Михаила Пономарева, с 1 июля этого года оборот на внутреннем рынке и перевозка по территории РФ немаркированной обуви запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Павел Креков рассказал о судьбе полевого госпиталя «Екатеринбург Экспо»
За июнь Кольцово перевез 132 тысячи пассажиров
Уральские таможенники перехватили фуру с поддельными кроссовками, которые пытались провезти из Казахстана
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Екатеринбурге реконструируют Дендрологический парк у УПИ
На Урале подросток стащил у своей бабушки 10 тысяч и телевизор
Как выбрать вкусный, спелый и безопасный арбуз: отвечает Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Екатеринбург стал одним из самых матриархальных городов России
Эвакуировали 59 человек: в Екатеринбурге загорелось здание УрО РАН
Уральские подростки стали меньше воровать и убивать
В Екатеринбурге поймали пару фальшивомонетчиков
Ученые обследуют Левихинский рудник, чтобы снизить его воздействие на экологию Урала
В Екатеринбурге хотят восстановить пруд у парка Маяковского: проекты застройки
Стало известно, когда в Свердловской области начнется вакцинация от COVID-19
От коронавируса погибли еще девять уральцев
Какие действуют меры профилактики COVID-19 при посещении ТЦ: отвечает Роспотребнадзор
Перевозки пассажиров на СвЖД в июле снизились на 29%
В Екатеринбурге облагородят сквер у Дома художников
Какие больницы Свердловской области возвращают плановые приемы: список
Не убедилась в безопасности: в Екатеринбурге велосипедистка бросилась под колеса машины
В ЦПКиО Екатеринбурга снова открываются аттракционы
В ЦПКиО в Екатеринбурге появится кинотеатр
«По собственному желанию»: гендиректор «Титановой долины», обвиняемый в получении взятки, покинул свой пост
С начала сезона клещи покусали 30,5 тысяч уральцев
Машины вспыхнули, как спички: на Урале в страшном ДТП погибли два человека