Уральские таможенники перехватили фуру с поддельными кроссовками, которые пытались провезти из Казахстана

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:24:31+03:00

На обуви не было маркировки

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Уральские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ перехватили фуру с партией поддельной обуви. Нелегальный груз, согласно сопроводительным документам, везли из Петропавловска (Республика Казахстан) в Екатеринбург. На упаковках 2226 пар обуви отсутствовали специальные средства идентификации, что является нарушением российского законодательства.

- Сейчас в отношении перевозчика возбуждено административное дело. Полторы тонны обуви уже переданы в территориальные органы Роспотребнадзора, а нарушителю таможенного законодательства грозит штраф до 300 тысяч, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

По данным замглавы управления Михаила Пономарева, с 1 июля этого года оборот на внутреннем рынке и перевозка по территории РФ немаркированной обуви запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU