Уральские таможенники перехватили фуру с поддельными кроссовками, которые пытались провезти из Казахстана
Уральские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ перехватили фуру с партией поддельной обуви. Нелегальный груз, согласно сопроводительным документам, везли из Петропавловска (Республика Казахстан) в Екатеринбург. На упаковках 2226 пар обуви отсутствовали специальные средства идентификации, что является нарушением российского законодательства.
- Сейчас в отношении перевозчика возбуждено административное дело. Полторы тонны обуви уже переданы в территориальные органы Роспотребнадзора, а нарушителю таможенного законодательства грозит штраф до 300 тысяч, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
По данным замглавы управления Михаила Пономарева, с 1 июля этого года оборот на внутреннем рынке и перевозка по территории РФ немаркированной обуви запрещены.
ИСТОЧНИК KP.RU