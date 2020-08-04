2020-08-04T10:34:38+03:00
Общество

Какие действуют меры профилактики COVID-19 при посещении ТЦ: отвечает Роспотребнадзор

С 1 августа в Екатеринбурге заработали торговые центры
Лев ИСТОМИН
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При посещении ТЦ теперь нужно соблюдать особые правилаПри посещении ТЦ теперь нужно соблюдать особые правилаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и городах Свердловской области с 1 августа 2020 ода заработали торговые центры, в которых пока остаются закрытыми кинотеатры и фуд-корты.

Специалисты Управления Роспортебнадзора по Свердловской области рассказали, какие меры профилактики коронавируса нужно соблюдать в ТЦ в период пандемии COVID-19.

1. При походе в торговый центр надевайте защитную маску.

2. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Эта мера не касается членов одной семьи.

3. Старайтесь не прикасаться к лицу.

4. Регулярно обрабатывайте ладони спиртосодержащим раствором.

5. Избегайте нахождения в местах с большим количеством людей. Если заметили человека с признаками ОРВИ – отойдите на безопасное расстояние.

6. Сделайте акцент на бесконтактной оплате покупок.

7. Закрывайте нос при чихании и кашле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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