Какие действуют меры профилактики COVID-19 при посещении ТЦ: отвечает Роспотребнадзор
В Екатеринбурге и городах Свердловской области с 1 августа 2020 ода заработали торговые центры, в которых пока остаются закрытыми кинотеатры и фуд-корты.
Специалисты Управления Роспортебнадзора по Свердловской области рассказали, какие меры профилактики коронавируса нужно соблюдать в ТЦ в период пандемии COVID-19.
1. При походе в торговый центр надевайте защитную маску.
2. Необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Эта мера не касается членов одной семьи.
3. Старайтесь не прикасаться к лицу.
4. Регулярно обрабатывайте ладони спиртосодержащим раствором.
5. Избегайте нахождения в местах с большим количеством людей. Если заметили человека с признаками ОРВИ – отойдите на безопасное расстояние.
6. Сделайте акцент на бесконтактной оплате покупок.
7. Закрывайте нос при чихании и кашле.
ИСТОЧНИК KP.RU