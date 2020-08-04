С начала сезона клещи покусали 30,5 тысяч уральцев
По данным регионального Роспотребнадзора на 3 августа, с начала теплого сезона в Свердловской области клещи успели покусать уже 30519 человек, что примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 7045 случаев.
- Больше всего пострадавших отмечается в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, Таборинском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Волчанском и Ирбитском районах, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Только в Екатеринбурге от укусов клещей пострадали 10155 человек (33% от общего числа), в том числе 1837 детей. В медучреждения с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» обратились 141 человек (подтвердился у 18), с «клещевым боррелиозом» - 335 человек (подтвердился у 180).
На сегодняшний день в Свердловской области от клещей обработаны все 10200 гектаров территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU