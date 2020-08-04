В Екатеринбурге бизнесмен задолжал своим сотрудникам 4,5 миллионов

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:56:01+03:00

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Судебные приставы Кировского района Екатеринбурга вернули зарплату 146 сотрудникам топографо-геодезической компании. Оказалось, что их начальство задолжали им больше 4,5 миллионов рублей. В ходе исполнительного производства был составлен акт описи и ареста склада, столярного цеха и земельных участков, проведена оценка, а все имущество выставили на торги.

- Также был наложен арест на деньги организации-должника, находящиеся в банках и кредитных организациях, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – При поступлении от подрядчиков денежные средства за выполненные работы они попадают на депозитный счет судебных приставов и передаются взыскателям.

Бизнесмена предупредили об уголовной ответственности, если он и дальше будет продолжать оставлять своих сотрудников без зарплаты. Но уже после первого предупреждения он выплатил всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU