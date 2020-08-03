Путин упразднил несколько судов на Урале: зачем это нужно

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:49:13+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал Указ об упразднении Заречного, Тугулымского, Байкаловского и Новолялинского районных судов, а также постоянного судебного присутствия Тавдинского районного суда в селе Таборы Свердловской области. Изменения вступят в силу через год после официального опубликования указа.

В пресс-службе Свердловского областного суда пояснили, что упразднение судов не означает их ликвидацию. Это говорит об оптимизации работы системы.

Вопросы, которые решал Заречный районный суд, теперь попадают под юрисдикцию Белоярского районного суда, Байкаловского – под юрисдикцию Ирбитского районного суда, Слободо-Туринского – Туринского райсуда, Тугулымского – Талицкого райсуда, Новолалинского – Верхотурского райсуда.

Изменения помогут оптимизировать работу судов за счет равномерного распределения нагрузки на судей укрупненных районных судов. Это должно в итоге сократить сроки рассмотрения дел, а также повысить качество их рассмотрения.

В Указе президента России за подписью Владимира Путина прописано, что теперь планируется создать постоянные судебные присутствия в составе Туринского, Верхотурского, Талицкого и Ирбитского районных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU