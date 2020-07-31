Губернатор Свердловской области отметил часть ограничений: что разрешено с 1 августа
Губернатор Свердловской области изменил указ об ограничениях в регионе. Евгений Куйвашев подписал документ и он уже появился в свободном доступе, а значит вступил в законную силу. Рассказываем, что будет разрешено с 1 августа 2020 года.
В первую очередь изменениям порадуются представители торговли, потому что Евгений Куйвашев разрешил работать торговым центрам. Напомним, они были закрыты с конца марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об открытии ТЦ губернатор Свердловской области объявил в своем Instagram 31 июля.
- Уже несколько днеи количество выздоровевших пациентов существенно преобладает по отношению к вновь заболевшим. Только за последние два дня из инфекционных больниц выписано больше тысячи человек. Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную, - объяснил свое решение глава региона.
Также согласно новому указу открыться другие сферы культуры, в частности все зоопарки и дельфинарии. Отметим, что Екатеринбургский зоопарк начал принимать посетителей уже с 25 июля.
Еще одно ограничение, которое снял губернатор, касается иностранных специалистов, тренеров и спортсменов. При въезде в Свердловскую область им необходимо иметь справку об отрицательном тесте на COVID-19. Результаты анализов должны быть в течение трех дней после въезда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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