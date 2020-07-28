2020-07-28T07:48:03+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмена будут судить за подпольную торговлю алкоголем

Мужчина продал водку, коньяк, вино и ром на 1,6 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Мужчина продал водку, коньяк, вино и ром на 1,6 миллионов рублейМужчина продал водку, коньяк, вино и ром на 1,6 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в подпольной торговле алкоголем. С марта по ноябрь прошлого года бизнесмен, не имея соответствующей лицензии, начал сбывать водку, коньяк, вино, ром и виски в гараже на ЖБИ, а также торговал продукцией из салона «Газели».

- Всего сотрудники правоохранительных органов в ходе следственных действий изъяли немаркированную алкогольную продукцию стоимостью свыше 1,6 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но мужчина промышлял этим не в одиночку. Материалы уголовного дела в отношении его пособников выделены в отдельное производство. А дело, заведенное на бизнесмена, направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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