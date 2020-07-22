2020-07-22T11:13:41+03:00
Общество

На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя

Из незаконного оборота изъяли больше 50 тысяч литров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
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На Среднем Урале оперативники ГУ МВД по Свердловской области при содействии ОМОН Росгвардии пресекли работу цеха по изготовлению подпольной алкогольной продукции. Из оборота было изъято больше 50 тысяч литров.

- Обыски проводились одновременно на нескольких рыночных складах в Екатеринбурге и Березовском. Из незаконного оборота было изъято свыше 100 тысяч стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок, - рассказали в пресс-службе региональной Росгврадии.

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Силовики установили, что весь найденный нелегальный алкоголь направляли в торговые точки, где его перепродавали по низким ценам. Сейчас оперативники устанавливают личности тех, кто стоит во главе подпольной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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