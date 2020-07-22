На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя
На Среднем Урале оперативники ГУ МВД по Свердловской области при содействии ОМОН Росгвардии пресекли работу цеха по изготовлению подпольной алкогольной продукции. Из оборота было изъято больше 50 тысяч литров.
- Обыски проводились одновременно на нескольких рыночных складах в Екатеринбурге и Березовском. Из незаконного оборота было изъято свыше 100 тысяч стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции известных марок, - рассказали в пресс-службе региональной Росгврадии.
Фото: пресс-служба региональной Росгвардии
Силовики установили, что весь найденный нелегальный алкоголь направляли в торговые точки, где его перепродавали по низким ценам. Сейчас оперативники устанавливают личности тех, кто стоит во главе подпольной организации.
ИСТОЧНИК KP.RU