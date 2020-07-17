ЕВРАЗ НТМК заложил электронную капсулу времени с посланиями будущим металлургам к 100-летию комбината

17 Июль 2020 2020-07-17T15:47:25+03:00

Здесь будут храниться короткие видеообращения металлургов и жителей Нижнего Тагила к будущим поколениям

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В год 80-летнего юбилея ЕВРАЗ НТМК на комбинате заложили электронную капсулу времени с видеопосланиями будущим металлургам к 100-летию предприятия.

Капсула времени размещена на сайте.

Здесь будут храниться короткие видеообращения металлургов и жителей Нижнего Тагила к будущим поколениям. Записать свое послание сможет любой желающий. Для этого нужно снять видео и выложить его в социальную сеть с хэштегом #КапсулаЕвразНТМК. Самые искренние пожелания попадут в проект.

ЕВРАЗ НТМК заложил электронную капсулу времени Фото: ЕВРАЗ НТМК

Наполняться капсула будет в течение месяца, затем ее «запечатают», и на сайте начнется обратный отсчет времени. Пожелания станут доступны в День металлурга в 2040 году, когда ЕВРАЗ НТМК исполнится 100 лет.

В проекте уже поучаствовали 20 сотрудников ЕВРАЗ НТМК: сталевары, электрогазосварщики, коксохимики, доменщики, экологи. В видеопосланиях они рассказали о своей работе и обязанностях, о том, каким они видят комбинат в будущем. Например, бригадир рельсобалочного цеха Игорь Юрлов представил, каким через 20 лет будет производство рельсов на комбинате, а электромонтер ЦПШБ Артем Галкин обратился к своим сыновьям, которые, как он мечтает, продолжат династию. Пожелания будущим металлургам и комбинату начали создавать и известные жители Нижнего Тагила.

Также ко Дню металлурга и 80-летнему юбилею на комбинате пройдет онлайн-концерт «Квартирник у Маргулиса» с участием российских звезд. В течение последнего месяца на комбинате были вручены около 900 наград федерального, регионального, областного, местного и корпоративного значений. Обновлена Доска почета, поощрены лучшие молодежно-трудовые коллективы. На традиционном митинге и возложении цветов у монумента металлургам впервые вручены медали «Трудовая доблесть».

В Качканаре обновлена аллея Гордость ЕВРАЗа Фото: ЕВРАЗ НТМК

Праздничные мероприятия ко Дню металлурга прошли и в Качканаре. Здесь было вручено около 150 наград разного уровня. Открылись доски почета, на центральной улице города обновлена аллея «Гордость ЕВРАЗа», на которой размещены 24 фотопортрета лучших работников ЕВРАЗ КГОКа.

«Благодарю коллективы уральских предприятий ЕВРАЗа за доблестный труд, за каждодневный вклад в общее дело, в экономическое и социальное развитие наших городов, региона, страны. Впереди у нас еще много побед!» – поздравил сотрудников на праздничных мероприятиях вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.