2020-07-17T14:19:19+03:00
Общество

На Среднем Урале с космоса засняли 28 нелегальных рубок леса

Три в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничеств
Мария Трапезникова
Поделиться:
Три нашли в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничествТри нашли в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничествФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В этом году космомониторингом охвачены территории 12 лесничеств Свердловской области. За полгода в адрес министерства природных ресурсов и экологии области поступило порядка 60 карточек космической съемки с обнаруженными вырубленными лесами.

Из 36 карточек, которые уже проверены по документам и проверены специалистами лично, нарушения подтвердились в 28 случаях: три в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничеств.

- Государственные лесные инспектора совместно с представителями правоохранительных органов провели почти 600 совместных рейдов по охране лесов от нарушений лесного законодательства, - отметили в региональном департаменте информполитики.

На 1 июля 2020 года правоохранительные органы завели 31 уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». К уголовной ответственно уже привлечены четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге дорожники расширят «бутылочное горлышко» под мостом на Щербакова
На Среднем Урале с космоса засняли 28 нелегальных рубок леса
В уральской глубинке мужчина, поссорившись с подругой, набросился на нее с ножом
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
«Не надо испытывать стационары на прочность»: глава Минздрава РФ попросил уральцев носить маски
Одежда или ремонт: УБРиР проанализировал траты клиентов в первом полугодии
Предлагали снять порчу: в Екатеринбурге будут судить мать и дочь, обокравших женщин на восемь миллионов
Выбросили из окна наркотики: в Екатеринбурге полицейские устроили ночную погоню за легковушкой
Екатеринбурженка отправилась на телешоу, чтобы изменить свою жизнь
На Шарташе на 20 суток закрыли беседки из-за того, что в них пускали гостей без масок
За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще девять смертей от коронавируса
«Позвонили в скорую и сообщили, что нашли труп»: на Урале поймали двух мужчин, которые избили незнакомца, а затем увезли на речку
ВИЗ-Сталь и ВИЗ отмечают День металлурга в онлайн формате
В Свердловской области выросло число медиков, заболевших COVID-19
Грузоотправителям СвЖД стали доступны онлайн-заказы услуг охраны и сопровождения грузов
Уральские таможенники перехватили две тонны нелегального табака
На Урале легковушка сбила пешехода, после чего его отбросило под колеса «Камаза»
Царским крестным ходом в Екатеринбурге прошли 10 тысяч человек