На Среднем Урале с космоса засняли 28 нелегальных рубок леса

17 Июль 2020 2020-07-17T14:19:19+03:00

Три нашли в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничеств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничеств

Изменить размер текста: A A

В этом году космомониторингом охвачены территории 12 лесничеств Свердловской области. За полгода в адрес министерства природных ресурсов и экологии области поступило порядка 60 карточек космической съемки с обнаруженными вырубленными лесами.

Из 36 карточек, которые уже проверены по документам и проверены специалистами лично, нарушения подтвердились в 28 случаях: три в Нижнетагильском и Новолялинском лесничествах, еще 25 – на территории Алапаевского, Верхотурского, Карпинского, Серовского и Синячихинского лесничеств.

- Государственные лесные инспектора совместно с представителями правоохранительных органов провели почти 600 совместных рейдов по охране лесов от нарушений лесного законодательства, - отметили в региональном департаменте информполитики.

На 1 июля 2020 года правоохранительные органы завели 31 уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». К уголовной ответственно уже привлечены четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU