В Екатеринбурге газонокосильщик заживо сжег своего работодателя

14 Июль 2020 2020-07-14T10:15:13+03:00

Обвиняемый пришел на работу нетрезвым и начал в этом состоянии косить траву

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В Екатеринбурге произошло чудовищное по своей жестокости убийство. 30-летний газонокосильщик заживо сжег своего работодателя.

Трагедия произошла днем 14 сентября 2019 года вблизи одного из домов по адресу переулок Базовый. Газонокосильщик пришел на работу нетрезвым и начал в этом состоянии косить траву. Естественно такое поведение не понравилось работодателю. В итоге между мужчинами началась перепалка.

- Поводом для конфликта послужило то, что работодатель отказался заплатить обвиняемому за первую половину дня, так как выпивший работник не хотел больше трудиться и намеревался уйти домой, чтобы продолжить распитие спиртного - уточнили в пресс-службе регионального СК.

В ходе конфликта газонокосильщик схватил канистру с легоковоспламеняющейся жидкостью, которой заправлялись триммеры для кошения травы. Нерадивый работник начал обливать жидкостью заказчика, а потом достал зажигалку и поджог жертву. Причем вспыхнул не только человек, но и часть тротуара и припаркованная рядом «Газель». В Следственном комитете отметили, что в этот момент рядом находились другие люди, а в бензобаке машины был бензин, который мог взорваться.

Поджигатель с места происшествия сбежал, а пострадавшего с обширными ожогами доставили в больницу. К сожалению, врачам не удалось его спасти. Через несколько дней он умер в больнице.

Вскоре поджигателя задержали и предъявили ему обвинение.

по статьей «Убийство с особой жестокостью, совершённое общеопасным способом». Сейчас следователи закончили расследование жестокого убийства и передали дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU