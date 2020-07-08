Бари Алибасов выпил тормозную жидкость и попал в психиатрическую клинику

8 Июль 2020 2020-07-08T16:42:08+03:00

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У продюсера группы «На-На» Бари Алибасова снова проблемы со здоровьем: после отравления низкопробным алкоголем он попал на лечение в психиатрическую клинику, где находится в настоящее время.

Врачи диагностировали у 73-летнего Алибасова «корсиковский психоз» - нарушение работы коры головного мозга на фоне отравления некачественным спиртным. По словам сына продюсера, Алибасов попал в клинику месяц назад с несколькими серьезными диагнозами. Врачи говорят, что он мог выпить тормозную жидкость. Об этом со ссылкой на Бари-Алибасова-младшего пишет NEWS.ru.

Бари Алибасов вот уже полгода находится в неадекватном состоянии, так как часто употребляет алкоголь. Но не по своей воле: его может спаивать родня его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы завладеть половиной его квартиры.

К делу подключился правозащитник Олег Сухов, который подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении Ольги Шукшиной и ее окружения.

- В конце апреля – начале мая эти люди попытались отравить отца, чтобы завладеть активами, - заключает сын продюсера.

ИСТОЧНИК KP.RU