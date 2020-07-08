Устал на жаре: житель Екатеринбурга погиб в жутком ДТП под Волгоградом
Смертельное ДТП с участием 54-летнего жителя Екатеринбурга произошло 7 июля в Волгоградской области на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград.
Екатеринбуржец за рулем иномарки «Шевроле Авел» ехал из Саратова в сторону Волгограда. На 495 километре трассы мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» столкнулся с полуприцепом грузовика «МАН», после чего легковушку отбросило на грузовой автомобиль «Скания», который также двигался по встречной полосе.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
В результате двойного столкновения водитель иномарки из Екатеринбурга погиб на месте ДТП, 54-летняя пассажирка, а также две девочки 8 и 14 лет, попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам полицейских, водитель «Шевроле» долго находился за рулем, утомился и потерял контроль за дорогой.
ИСТОЧНИК KP.RU