2020-07-03T06:59:02+03:00
Происшествия

На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы

Он не заплатил их за ввоз в страну стоматологических установок
Данил СВЕЧКОВ
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Уголовное дело уже направлено в суд.Уголовное дело уже направлено в суд.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге скоро будут судить предпринимателя, который хотел ввезти в Россию 120 стоматологических установок. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей.

- По версии дознания директор одного из обществ, осуществляющих реализацию товаров медицинского назначения, путем заявления таможенному органу недостоверных сведений о товаре уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 7 миллионов рублей, - поясняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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