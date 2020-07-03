На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы
В Екатеринбурге скоро будут судить предпринимателя, который хотел ввезти в Россию 120 стоматологических установок. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей.
- По версии дознания директор одного из обществ, осуществляющих реализацию товаров медицинского назначения, путем заявления таможенному органу недостоверных сведений о товаре уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 7 миллионов рублей, - поясняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU