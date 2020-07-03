На Урале предпринимателю, не заплатившему 7 миллионов таможенных платежей, грозит пять лет лишения свободы

3 Июль 2020 2020-07-03T06:59:02+03:00

Он не заплатил их за ввоз в страну стоматологических установок

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге скоро будут судить предпринимателя, который хотел ввезти в Россию 120 стоматологических установок. Его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей.

- По версии дознания директор одного из обществ, осуществляющих реализацию товаров медицинского назначения, путем заявления таможенному органу недостоверных сведений о товаре уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 7 миллионов рублей, - поясняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU