Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T20:14:50+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал итоговую явку после окончания голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В уральской столице на избирательные участки по итогам семи дней голосования пришли порядка 45% от числа горожан, имеющих право голоса. И Александр Высокинский высоко оценил этот показатель.

- Для нас это достаточно серьезная планка. Екатеринбург всегда голосует на уровне 30%. Мы сегодня взяли новый рубеж, очень хороший с точки зрения гражданской ответственности горожан, - подчеркнул мэр уральской столицы.

Также глава города добавил, что по поводу провокаций 30 июня администрация обратится в органы правопорядка. Напомним, что по сообщениям мэрии накануне многим горожанам звонили, и говорили, что их дома находятся на карантине по коронавирусу, поэтому в голосовании его жильцы принимать участия не будут.

Отметим, что в Свердловской области явка на несколько процентов выше, чем по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU