Свердловская область вошла в топ самых грибных регионов

1 Июль 2020 2020-07-01T08:11:14+03:00

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Свердловская область по итогам июня 2020 года оказалась на 6 месте топа самых грибных регионов России. Об этом по итогам анализа опроса в соцсетях пишет Tvil.ru.

Больше всего грибников оказалось в Карелии – 40% от общего числа проголосовавших в опросе. Далее идет Башкирия – 20% респондентов собирают в лесах республики маслята, опята и белые грибы. На третьем месте – Ленинградская область – 12,5%.

Далее по списку идут: Владимирская область (8,75%), Московская область (6,25%), Свердловская область (5%), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Самарская область.

Замыкают первую десятку Краснодарский край и Татарстан - по 1,25% участников в общем опросе.

ИСТОЧНИК KP.RU