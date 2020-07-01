Свердловская область вошла в топ самых грибных регионов
Свердловская область по итогам июня 2020 года оказалась на 6 месте топа самых грибных регионов России. Об этом по итогам анализа опроса в соцсетях пишет Tvil.ru.
Больше всего грибников оказалось в Карелии – 40% от общего числа проголосовавших в опросе. Далее идет Башкирия – 20% респондентов собирают в лесах республики маслята, опята и белые грибы. На третьем месте – Ленинградская область – 12,5%.
Далее по списку идут: Владимирская область (8,75%), Московская область (6,25%), Свердловская область (5%), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Самарская область.
Замыкают первую десятку Краснодарский край и Татарстан - по 1,25% участников в общем опросе.
ИСТОЧНИК KP.RU