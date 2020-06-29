«Для новичков идеальная локация»: екатеринбуржцы прокатились на досках в луже в центре города

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:47:50+03:00

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В Екатеринбурге вчера весь день шел дождь. И, как это часто бывает, некоторые улицы города сильно подтопило. Находчивые ребята из школы каякинга* и сапсерфинга** не смогли пройти мимо лужи на перекрестке Белинского-Карла Маркса и устроили там массовое катание на досках. Один из участников рассказал, что идея устроить заплыв пришла спонтанно.

- Путь лежал по улице Белинского, а импровизированный водоем бросился в глаза… Взгляд, искра, всё как в тумане! – рассказал директор школы «Фокус» Александр Федоров. - Глубины не хватало, течения и волн не было, но для новичков идеальная локация!

Фото: Илья Сафаров

Александр признался, что о брезгливости ученики его школы не думали и отлично провели вечер катаясь по луже и устроив фотосессию. Пешеходы с интересом реагировали на катающихся на досках екатеринбуржцев, а один даже решил рискнуть и под контролем инструктора впервые в жизни выйти на воду.

- Осторожно, возможно после очередного дождя именно около вашего дома образуется наилучшая локация для тест-драйва, - написали на странице школы каякинга и сапсерфинга в Instagram.

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

*Каякинг - один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна - каяка.

**Сапсёрфинг - водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

ИСТОЧНИК KP.RU