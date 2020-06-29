2020-06-29T18:47:50+03:00
Общество

«Для новичков идеальная локация»: екатеринбуржцы прокатились на досках в луже в центре города

Заплыв устроила команда школы каякинга и сапсерфинга
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Илья СафаровФото: Илья Сафаров
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге вчера весь день шел дождь. И, как это часто бывает, некоторые улицы города сильно подтопило. Находчивые ребята из школы каякинга* и сапсерфинга** не смогли пройти мимо лужи на перекрестке Белинского-Карла Маркса и устроили там массовое катание на досках. Один из участников рассказал, что идея устроить заплыв пришла спонтанно.

- Путь лежал по улице Белинского, а импровизированный водоем бросился в глаза… Взгляд, искра, всё как в тумане! – рассказал директор школы «Фокус» Александр Федоров. - Глубины не хватало, течения и волн не было, но для новичков идеальная локация!

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Александр признался, что о брезгливости ученики его школы не думали и отлично провели вечер катаясь по луже и устроив фотосессию. Пешеходы с интересом реагировали на катающихся на досках екатеринбуржцев, а один даже решил рискнуть и под контролем инструктора впервые в жизни выйти на воду.

- Осторожно, возможно после очередного дождя именно около вашего дома образуется наилучшая локация для тест-драйва, - написали на странице школы каякинга и сапсерфинга в Instagram.

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

Фото: Илья Сафаров

*Каякинг - один из видов водного экстремального спорта (гребной спорт), водного туризма или активного отдыха на воде с использованием небольшого персонального гребного судна - каяка.

**Сапсёрфинг - водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В четырех городах Свердловской области начнут тестировать раздельный сбор мусора
Уралец нашел в лесу четыре авиационных боеприпаса
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 716 человек
ВТБ разработал Путеводитель акционера
В Екатеринбурге начали разработку проекта обновления Юго-Западного лесопарка
«Установлен круг воспитанников»: Екатеринбургская епархия о насилии в Среднеуральском женском монастыре
«Для новичков идеальная локация»: екатеринбуржцы прокатились на досках в луже в центре города
Ждут 90 школ: в Екатеринбурге стартует третий этап записи первоклассников
Пять тысяч масок и двести защитных костюмов: в Екатеринбург прибыл гуманитарный груз из КНР
В Свердловской области стала известна явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за четыре дня
На дорогах Свердловской области за выходные задержали 158 пьяных водителей
В Екатеринбурге выставили на продажу двухэтажный дом рядом с ТЦ «Гринвич»
В выходные в Екатеринбурге поймали пятерых веловоров
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Свердловский губернатор рассказал, как прожить на 12 тысяч в месяц
Мальчик влетел в лобовое стекло: на Урале женщина на легковушке протаранила бетонное ограждение
В Екатеринбурге буду судить автоворов, угнавших машины на три миллиона
Абоненты Tele2 с начала года проговорили 32 миллиарда минут внутри сети
В Екатеринбурге после протестов активистов изменили проект реконструкции парка XXII Партсъезда
Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры