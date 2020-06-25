Полицейские поймали уральцев, которые прятали в машине 43 литра алкоголя и спирта

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:54:29+03:00

На одного из них завели уголовное дело за употребление наркотиков

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В закрытом Новоуральске полицейские поймали двух мужчин, которых подозревают в торговле наркотиками и алкоголем. Их задержали, когда один из них решил подвезти другого до места «закладки». Во время личного досмотра у него забрали 4,83 грамма солевого наркотика.

- Задержанным оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Последний раз к уголовной ответственности он привлекался в 2013 году и был осужден на пять лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Из мест лишения свободы он освободился после отбытия наказания.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

За употребление наркотиков ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас до решения суда он взят под стражу.

Во время осмотра машины, на которой мужчины приехали, полицейские нашли в ней ящики с алкоголем и спиртом – 43 литра. По данному факту возбуждено административное расследование. За нелегальную торговлю им грозит штраф до 50 тысяч. Сейчас вся продукция направлена на исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU